Президент Аргентины считает, что Россия дарит надежду в условиях неопределенности пандемии

ТАСС, 12 июня. Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил россиян с Днем России и выразил благодарность за возможность использовать препарат "Спутник V" для вакцинации населения от коронавируса.

Он подчеркнул, что Россия является одной из самых важных стран, "задающей направления развития современного мира". "Но сегодня для любого аргентинца Россия - это нечто иное. Россия - это надежда перед лицом неопределенности, связанной с пандемией, затрагивающей каждого. Аргентинцы очень благодарны России, безмерно благодарны, потому что, когда многие двери закрылись перед нами, двери России для нас открылись. Российская наука позволила нам провакцинироваться "Спутником V". Это дало нам спокойствие среди страданий, вызванных этой страшной пандемией. Все это Россия значит для меня и для любого аргентинца", - сказал он в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Русского центра Университета Буэнос-Айреса.

День России ежегодно отмечается 12 июня. В 2020 году в связи с пандемией коронавирусной инфекции часть праздничных мероприятий прошла в режиме онлайн, а часть - в очном формате.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, зарегистрировавших "Спутник V" на своей территории. Это было сделано в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.