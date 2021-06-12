Южная Осетия отметила День России автопробегом и праздничными мероприятиями

ЦХИНВАЛ, 12 июня. /ТАСС/. Южная Осетия отметила День России масштабным авто-мото-пробегом, спортивными состязаниями и концертом с участием российских и югоосетинских артистов. Этот день внесен в календарь государственных праздников и памятных дат Южной Осетии и объявлен в республике выходным днем.

Праздничные мероприятия начались в субботу с авто-мото-пробега с участием десятков машин и мотоциклов, которые с российскими и осетинскими флагами объездили улицы Цхинвала и районные центры республики.

"Важно, что молодежь понимает масштаб этого праздника. Сегодня День России, и в Южной Осетии он является государственным праздником. Я хочу поблагодарить организаторов и всех участников мероприятия. Вы молодцы - это патриотично! В такие моменты человек гордится такими представителями молодежи", - сказал президент республики Анатолий Бибилов, приветствуя участников автопробега.

Десятый турнир по комплексному единоборству среди силовых структур Южной Осетии "Спецназ мира против террора и наркоугрозы", который прошел в Цхинвале в субботу, также был посвящен Дню России. В нем приняли участие команды МВД, министерства обороны и Государственной службы охраны, в составе которых были призеры крупнейших международных турниров по рукопашному бою, каратэ, грэпплингу и другим видам. Соревнования проходили во дворце спорта "Олимп".

"Мы отмечаем великий праздник - День России. Если бы не помощь и поддержка Российской Федерации, которую она оказывает Южной Осетии, у нас бы не было сегодня возможности находиться в этом спорткомплексе и проводить подобные турниры", - сказал Анатолий Бибилов на открытии турнира, пожелав всем его участникам удачи.

Завершится празднование большим праздничным концертом в Государственном драматическом театре республики с участием краснодарского джазового оркестра "Биг-бенд Георгия Гараняна" и югоосетинских артистов.