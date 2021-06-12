МГУ проведет летнюю сессию дистанционно

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Летняя сессия в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова пройдет исключительно в дистанционном формате в связи с введением нерабочих дней в Москве. Соответствующий приказ подписал ректор МГУ Виктор Садовничий в субботу.

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"Осуществлять с 13 июня 2021 года все мероприятия в рамках весенне-летней экзаменационной сессии и государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в приказе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Другим приказом в МГУ вводятся нерабочие дни с 14 по 19 июня 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.