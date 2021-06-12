Более 400 тыс. школьников в День России присоединились к марафону "Наука рядом"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. В двухдневном всероссийском марафоне "Наука рядом", который был приурочен ко Дню России, приняли участие более 400 тысяч школьников - участников проекта "Большая Перемена" из всех российских регионов. Дети посетили институты, производства, послушали лекции молодых ученых, сообщает в субботу оргкомитет марафона.

"Символично, что акция "Наука рядом" прошла в День России 12 июня. Наши граждане должны знать и видеть, что ученые, в том числе молодые, ведут работу по всей стране. Без науки невозможно совершить прорыв ни по одному значимому направлению: медицине, освоению пространств, безопасности, созданию революционно новых материалов, повышению эффективности производства, цифровизации и многих других. Именно наука и научные знания лежат в основе экономического роста и социального преобразования России", - заявил вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко, чьи слова приводятся в сообщении.

Более тысячи школьников смогли посетить лаборатории ведущих российских университетов, научные и производственные центры страны, среди которых предприятия атомной и ракетно-космической отраслей. Среди них национальный исследовательский центр "Курчатовский Институт", Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского, ГКНЦ имени М. В. Хруничева, предприятие "Протон-ПМ", Крымский федеральный университет, Университет ИТМО, Ботанический сад Белгородского государственного университета, Тюменский государственный университет и другие. Молодые ученые рассказали школьникам о большой науке, великих ученых, внесших значимый вклад в развитие мировой и российской науки.

"Благодаря марафону "Наука рядом" школьники смогли увидеть площадку сооружения первого российского адронного коллайдера NICA, реакторную установку по наработке изотопной продукции для ядерной медицины, посетить комплекс синхротронно-нейтронных исследований, ознакомиться с технологией производства ракетоносителей "Протон-М". Руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков провел для учеников экскурсию и рассказал о принципах работы синхротрона. Также ребята увидели один из самых мощных в стране суперкомпьютеров и прикоснулись к истории атомного проекта, посетив экспозицию первого на континенте Евразия уран-графитового реактора "Ф-1", - уточнили в оргкомитете.

Кроме того, на площадке Центра имени М. В. Хруничева ребятам рассказали о деятельности предприятия, работе конструкторов в ракетно-космической отрасли, а также о проектировании ракет-носителей "Протон" и "Ангара". В Пермском крае сотрудники "Протон-ПМ" показали участникам современное техническое оборудование: токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением и изделия, производимые на станках, которые становятся частью космических аппаратов. В ракетно-космической корпорации "Энергия" в Московской области ребята познакомились с редчайшими образцами космической техники в натуральную величину: первыми советскими баллистическими и межконтинентальными ракетами дальнего действия и ракетными блоками конструкции С. П. Королева, а также макетом пилотируемой орбитальной станции первого поколения "Салют".

Марафон "Наука рядом" проходит в рамках Года науки и технологий в России. Организаторы марафона: АНО "Национальные приоритеты", российское общество "Знание", всероссийский фестиваль науки "Наука 0+", АНО "Большая перемена" и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию.