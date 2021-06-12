В Дагестане выявили наибольшее число новых случаев COVID-19 за три месяца

МАХАЧКАЛА, 12 июня. /ТАСС/. Медики в Дагестане за минувшие сутки зарегистрировали самое большое количество госпитализаций пациентов с признаками COVID-19 за последние три месяца. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"За минувшие сутки зарегистрировано самое большое количество госпитализаций пациентов с признаками COVID-19 за последние три месяца. Так, с 11 по 12 июня в стационары республики с подозрением на коронавирус госпитализированы 149 человек. Число выписанных -157, умерло 2 человека", - говорится в сообщении регионального Минздрава Дагестана.

Отмечается, что на сегодняшний день почти 108 тыс. жителей республики прошли вакцинацию от коронавируса.

"Призываем беречь себя и родных - носить в общественных местах маски, соблюдать дистанцию и принять для себя правильное решение в пользу вакцинации. Чем больше людей получат иммунитет от коронавируса, тем быстрее мы сможем остановить распространение вируса. Только пройдя вакцинацию, мы сможем защитить себя и своих близких от огромной, смертельной опасности", - цитирует пресс-служба слава министра здравоохранения региона Татьяны Беляевой.