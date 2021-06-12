В Кишиневе прошла регата в честь Дня России

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. В честь Дня России в кишиневском парке "Валя Морилор" ("Долина мельниц") в субботу прошла парусная регата с участием около трех десятков яхт разных классов. Как передает корреспондент ТАСС, состязания были организованы Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдавии.

Праздник украсили выступления детских творческих коллективов и организованная в парке фотовыставка "Многогранная Россия". Она была составлена из пейзажей Москвы, Санкт-Петербурга, городов Золотого кольца, а также Алтая, Ингушетии и Сибири. В торжествах приняли участие экс-президент Молдавии Игорь Додон, посол РФ Олег Васнецов, руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, глава Бюро межэтнических отношений Елена Белякова, руководители общественных организаций.

"Россия - наш самый искренний друг и самый надежный стратегический партнер, проверенный временем. У нас общая история, были общие победы и тяжелые периоды. И эту братскую связь мы будем хранить", - отметил в выступлении перед собравшимися Додон.

Посол РФ отметил неподдельный интерес к России со стороны жителей республики. "На молдавской земле у нас много друзей, кто чтит общие страницы нашей великой истории и имена ее творцов. Нас связывают духовно-нравственные ценности и ориентиры, взаимная симпатия. Этим отношением и наследием мы искренне дорожим", - отметил в своем поздравлении дипломат.

Праздничные мероприятия также прошли в Тирасполе. Это были концерты, спортивные состязания и флешмобы, в рамках которых на улицах молодые активисты разворачивали многометровый российский триколор. Торжества завершились вечером салютом.

Поздравительные послания по случаю Дня России руководству РФ сегодня направили президент Молдавии Майя Санду, глава молдавского парламента Зинаида Гречаный, руководители непризнанного Приднестровья, а также другие политики.