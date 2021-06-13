Синоптики считают, что вода на курортах Черного моря прогреется во второй половине июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Купальный сезон на курортах Азовского моря можно уже открывать в настоящее время, на курортах Черного моря - во второй половине июня, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Бердянске температура воды составляет 22 градуса. На Азовском море уже можно открывать купальный сезон. На курортах Черного моря только во второй половине июня можно ожидать открытия купального сезона", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что в Сочи, Алуште, Феодосии, Ялте вода прогрелась до 17 градусов тепла, в Туапсе - до 18 градусов тепла, в Евпатории - до 19 градусов тепла.

С середины следующей недели Черное море начнет активнее прогреваться, так как на юг России придет потепление. "В ближайшее время ситуация изменится, и в Южном федеральном округе температура воздуха начнет повышаться. Она будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет 24-28 градусов тепла. Начнет прогреваться и вода", - рассказал метеоролог.