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Пандемия COVID-19

Бразилия 15 июня получит вакцину Janssen с истекающим сроком годности

Эти дозы приобретаются с дисконтом 25%, что позволит сэкономить около 480 млн реалов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 июня. /ТАСС/. Первые 3 млн доз вакцины Janssen от коронавирусной инфекции нового типа поступят в Бразилию 15 июня на исходе срока годности препарата. Об этом сообщил в субботу Минздрав республики.

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"Эти дозы приобретаются с дисконтом 25%, что позволит сэкономить около 480 млн реалов (около $94 млн). У них более короткий срок годности, но FDA (Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США - прим. ТАСС) разрешило его продлить", - сказал на пресс-конференции глава Минздрава Марселу Кейрога.

По словам министра, правительство Бразилии должно будет произвести оплату только тех доз, которые будут использованы. Из соображений логистики препарат Janssen будут использовать только в административных центрах штатов южноамериканской республики, пояснил Кейрога.

Срок действия вакцины истекает 27 июня, однако Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) вслед за FDA может разрешить продлить срок ее годности еще на 6 недель, до 8 августа. Заседание бразильского фармрегулятора должно состояться на следующей неделе, уточнили в министерстве.

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент используются препараты британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайской фирмы Sinovac Biotech и американской Pfizer. Свыше 23,6 млн человек уже привились двумя дозами вакцины, еще более 54,2 млн сделали одну прививку. Завершить первую очередь прививочной кампании и вакцинировать приоритетные группы населения (более 78 млн человек), к которым относят медиков, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, планируется в сентябре.

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БразилияПандемия COVID-19
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