Собянин оценил работу сотрудников соцслужбы Москвы в период пандемии как героическую

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Работники социальных служб Москвы в период пандемии коронавируса занимаются доставкой продуктов и лекарств гражданам на дом, их работу можно оценить как героическую. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Я оцениваю их работу как героическую. Им нужно было доставлять лекарство, им нужно было доставлять еду. Социальная служба, по сути дела, стала костяком, которая всю эту работу вела. И никто из них не ушел, не сказал, что знаете там большой риск, общаться там с больными или с теми, кто на изоляции находится", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Соцслужба перешла на новый формат работы весной 2020 года. С 26 марта соцуслуги также оказываются соблюдающим домашний режим в период пандемии из-за возраста или хронических заболеваний.

Ранее Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.