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Пандемия COVID-19

Собянин оценил работу сотрудников соцслужбы Москвы в период пандемии как героическую

Мэр Москвы отметил, что "никто из них не ушел", несмотря на риск общаться с больными или с теми, кто находится на изоляции

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Работники социальных служб Москвы в период пандемии коронавируса занимаются доставкой продуктов и лекарств гражданам на дом, их работу можно оценить как героическую. Об этом сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Я оцениваю их работу как героическую. Им нужно было доставлять лекарство, им нужно было доставлять еду. Социальная служба, по сути дела, стала костяком, которая всю эту работу вела. И никто из них не ушел, не сказал, что знаете там большой риск, общаться там с больными или с теми, кто на изоляции находится", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Соцслужба перешла на новый формат работы весной 2020 года. С 26 марта соцуслуги также оказываются соблюдающим домашний режим в период пандемии из-за возраста или хронических заболеваний.

Ранее Собянин сообщил, что для остановки роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве нерабочие дни продлеваются с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Московским ресторанам, кафе, барам, ночным клубам, караоке, боулингу, дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 с 13 по 20 июня, за исключением обслуживания навынос. Также с 13 по 20 июня временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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