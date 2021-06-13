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Пандемия COVID-19
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В Москве выявили 7 704 случая заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 24 декабря

В Подмосковье выявили 953 случая инфицирования за сутки, это максимум с 6 февраля
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 704, это максимальное значение с 24 декабря прошлого года, а за неделю суточные показатели заболеваемости в столице выросли более чем вдвое. Всего с начала пандемии было выявлено 1 234 717 случаев инфицирования, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,63%. Днем ранее был выявлен 6 701 заразившийся.

За сутки в Москве зарегистрировали 69 смертей из-за коронавируса, это максимум с 9 февраля. Общее число умерших составило 20 907.

В столице были выписаны по выздоровлению 3 038 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 093 738. В настоящее время в столице болеют 120 072 человека.

Ситуация в Подмосковье 

Число новых случаев заражения коронавирусом в Московской области составило за сутки 953. Это максимум с 6 февраля, следует из данных штаба.

Всего в регионе выявили 281 621 случай заражения.

За сутки были выписаны 804 пациента, всего вылечились 232 459. Умерли девять человек, всего в регионе зарегистрировано 6 267 летальных случаев.

В настоящее время в области болеют 42 895 человек.

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