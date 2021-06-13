МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с указом мэра Москвы, чтобы снизить рост заболеваемости в крупных городских парках, в том числе в Парке Горького, с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок, беседок, которые задействованы при организации выпускного вечера.

"Поэтому отказ от проведения крупного массового мероприятия, когда одномоментно в Парке Горького собирается несколько десятков тысяч выпускников и их учителей, позволит сохранить здоровье детей и взрослых. Однако столичные выпускники 2021 года не останутся без праздника. Вместо общегородского выпускные вечера для одиннадцатиклассников могут быть организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции", - рассказал собеседник агентства.

На входе в здания у всех участников школьного праздника будут измерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Медицинские маски будут обязательны для выпускников и гостей праздника.