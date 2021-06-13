В Минпросвещения сообщили, что расписание ЕГЭ на фоне пандемии меняться не будет

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Антиковидные меры, которые принимаются в пунктах сдачи ЕГЭ, позволяют сохранить график сдачи экзаменов на территории всей страны, сообщает Telegram-канал Минпросвещения РФ "Большая перемена".

Выходные с 12 по 20 июня. В Москве ввели новые меры из-за роста заболеваемости ковидом

"Государственная итоговая аттестация проходит в плановом режиме согласно утвержденному расписанию. Региональные органы управления образованием при непрерывной федеральной поддержке реализуют намеченный комплекс по защите здоровья всех участников экзаменационного процесса, что позволяет сохранить график ЕГЭ на территории всей страны, включая Москву", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть экзаменов прошла в штатном режиме. Экзамены по информатике завершат основной период ЕГЭ 25 июня.

"Все помещения и аудитории, задействованные в итоговой аттестации, проходят обязательные процедуры дезинфекции, проветривания, а на самих экзаменах действуют специальные правила дистанционной рассадки, особые условия входа и выхода в помещения, и все зоны снабжены необходимыми антисептиками и иными средствами защиты", - добавляется в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости. Как заявила заместитель мэра Анастасия Ракова, в столице продолжится сдача ЕГЭ, в нерабочие дни продолжат работать в обычном графике детские сады и медицинские учреждения. Однако городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность. В Рособрнадзоре ТАСС заявили, что график сдачи ЕГЭ менять не планируется.