Полумарафон LeoRun прошел в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Полумарафон LeoRun состоялся в воскресенье в национальном парке "Земля леопарда", около 500 человек пробежали по маршруту "Семиверстка", с которого открываются панорамы на Амурский залив, мосты Владивостока и бухты. Трейловый забег был организован с соблюдением всех мер безопасности как для участников, так и для животных, обитающих в нацпарке, сообщили ТАСС в пресс-службе нацпарка.

"Трасса была проложена в границах популярного среди активных жителей и гостей края маршрута "Семиверстка". Глазам спортсменов открылись захватывающие дух панорамы на Амурский залив, лагуну Лебяжью, бухты Нарва и Северная, мосты Владивостока и сопки национального парка <...> Полумарафон проходил в зоне хозяйственного назначения особо охраняемой природной территории по минерализованной полосе в той части нацпарка, где воздействие со стороны человека на диких животных и природу минимально. Стартовый городок находился на границе нацпарка, у автомобильной трассы, поэтому животные не были потревожены", - сообщили в пресс-службе.

Спортсменам и любителям были доступны чеытре дистанции - 3, 5, 10 и 21 км, а общий набор высоты составил 800 м. Забег организован беговым клубом RunDNSRun, проведение мероприятия помогали обеспечивать сотрудники ФГБУ "Земля леопарда" при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Количество участников составило около 500, впервые в национальном парке прошло мероприятие такого масштаба, отметили в пресс-службе. Средства, полученные от продажи билетов, пойдут на мероприятия по сохранению краснокнижного дальневосточного леопарда.

"Развитие экологического туризма имеет большое значение для охраны природы. Когда человек воочию убедится в невероятной красоте природы, он как никогда остро осознает необходимость сохранить ее для будущих поколений. Проведение такого масштабного спортивного мероприятия, как забег LeoRun, помогло нам познакомить с мерами по охране дальневосточного леопарда новую большую аудиторию", - сообщил директор нацпарка Виктор Бардюк, которого процитировала пресс-служба.

Безопасность на трассе обеспечивали сотрудники отделов охраны, туризма, науки "Земли леопарда", а также волонтеры-велосипедисты. На трассе работали "пит-стопы", волонтеры с водой. Кроме того, для бегунов и всех гостей спортивного праздника была организована культурная программа.