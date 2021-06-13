В Чечне обнаружили останки погибшего почти 20 лет назад летчика

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Поисковая группа военных нашла останки летчика, погибшего при крушении вертолета пограничников Ми-24П в Веденском районе Чечни в феврале 2002 года. Об этом ТАСС сообщил помощник командира специального моторизованного батальона "Юг" грозненского соединения Росгвардии Рамзан Тамагов.

"Поиски велись почти полгода в горно-лесистой местности Веденского района. Останки одного из трех членов экипажа обнаружили в 4 км от места крушения, их спрятали боевики бандгруппы Хусейна Гакаева, орудовавшей в этом районе. Поиски останков двух остальных членов экипажа будут продолжены", - рассказал собеседник ТАСС.

По его словам, поиски велись по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова. Останки переданы в Ростов-на-Дону для проведения генетических и других исследований. "После установления личности останки передадут родственникам для захоронения", - добавил Тамагов.

3 февраля 2002 года в районе военной базы Ханкала (пригород Грозного, Чечня) пропала связь с вертолетом Ми-24П отдельного авиационного учебного центра ФПС России. Машина с экипажем из трех человек прикрывала вертолет Ми-8, который должен был перевезти в госпиталь Владикавказа из Тусхароя заболевших пограничников. Однако вертолеты попали в метель, из-за плохой видимости экипажи приняли решение вернуться. Ми-8 благополучно приземлился в аэропорту Беслана (Северная Осетия). Поиски пропавшего Ми-24 продолжались более двух месяцев.

В апреле 2002 года чеченские сепаратисты объявили, что обнаружили место крушения Ми-24, а экипаж вертолета якобы взят в плен. Позднее полевой командир боевиков Абу аль-Валид (ликвидирован федеральными силами в апреле 2004 года) заявлял, что летчики будут казнены. Судьба экипажа - майора Анатолия Кирпанева, капитана Василия Томинца и лейтенанта Дмитрия Золина - оставалась неизвестной.