Шойгу заявил, что главный храм ВС РФ в Подмосковье стал одним из самых посещаемых

КУБИНКА /Московская область/, 13 июня. /ТАСС/. Главный храм ВС РФ в Подмосковье за год стал одним из самых посещаемых храмов России, в нем побывали более 1,5 млн человек, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В храме проходит литургия в честь первой годовщины освящения патриаршего собора. Богослужение совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Сегодня исполняется год, как по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси и по решению нашего Верховного главнокомандующего был возведен этот храм. Храм, действительно, может считаться народным. Он создан и построен всем народом. Он сегодня один из самых посещаемых храмов нашей страны, за этот год более 1,5 млн прихожан побывали в этом храме", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что храм построен на народные средства и в строительстве принимали участие десятки тысяч соотечественников, военнослужащих и "всех тех, что счел своим долгом, своей обязанностью перед прошлым поколением победителей, тех, кто отстоял нашу страну 75 лет назад, сделать свой вклад и участвовать в этом большой и важном для страны проекте". "Мы находимся в нескольких днях от того момента, когда будем отмечать траурную дату для нашей страны - 80 лет с начала самой кровопролитной войны, 80 лет с того дня, когда оттолкнувшись от этого места русское воинство, армия нашей страны погнала фашистов на запад", - напомнил министр.

Он выразил сожаление, что за прошедшие 80 лет не было построено ни одного храма в ознаменование победы в Великой Отечественной войне. "Это первый храм, он является не только главным храмом ВС РФ, но и храмом в ознаменование 75-й годовщины победы в этой великой войне", - подчеркнул глава военного ведомства.

Он поблагодарил патриарха за благословение строительства храма и ежедневное участие в его создании. "Многие не знают о том, сколько часов мы провели в обсуждениях, иногда спорах по созданию этого храма. И за это вам огромное спасибо. За те решения, которые здесь приняты. Решения, которые будут передавать следующим поколениям, все то, что заслужила наша армия, наша страна за все эти годы", - сказал Шойгу. "Я абсолютно убежден, что впереди долгий и долгий путь служения этого храма истории, сохранению истории и воспитанию новых поколений русского воинства", - добавил министр.

Главный храм

На литургию в честь первой годовщины освящения патриаршего собора, которые совершает патриарх Кирилл, собрались военнослужащие, члены их семей, руководство Министерства обороны Российской Федерации, а также гражданский персонал ВС РФ и прихожане собора.

Решение о строительстве главного храма в военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора.

Главный военный храм символизирует духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

Собор, возведенный на пожертвования, был освящен 14 июня в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и открылся для прихожан 22 июня. Храм является одним из трех патриарших соборов в России. Верхний храм освящен во имя Воскресения Христова, нижний храм - в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Опоясывает храм мультимедийная галерея "Дорога памяти", где собрана информация о участниках войны.

Все размеры храма символичны и отсылают к важнейшим цифрам Великой Отечественной войны. Диаметр главного купола составляет 19,45 м. Высота звонницы - 75 м. Высота малого купола составляет 14,18 м. Протяженность галереи музейного комплекса "Дорога памяти", опоясывающего храм, также 1 418 м, по числу дней войны.