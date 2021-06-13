Курчатовский институт и институт ядерных исследований будут сотрудничать в образовании

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись о реализации совместных проектов в образовании и просветительской сфере. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе Курчатовского института.

"Стороны договорились о совместной реализации просветительских проектов и образовательных программ, проведении выставок, фестивалей и других мероприятий. Еще одним направлением сотрудничества должно стать формирование научного кадрового резерва", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, соглашение расширяет социогуманитарное направление уже имеющегося сотрудничества двух научных центров по широкому спектру направлений. "Нам важно сохранить культурный код, обеспечить преемственность. Мы хотим сформировать молодую научную элиту, которая разговаривала бы с нами на одном языке", - приводит слова Ковальчука пресс-служба института.

Стороны также намерены расширить взаимодействие в научной сфере.

"Мы надеемся в ближайшее время создать ряд инициатив. Например, это касается нейтринной программы, где координатором фундаментальных исследований станет ОИЯИ как международный центр, а прикладных - НИЦ "Курчатовский институт". Активно обсуждаются проекты, связанные с образованием и подготовкой кадров. Обсуждается совместное развитие центров перспективных ускорительных технологий в рамках синхротрон-нейтронной и мегасайенс-программ", - сказал директор ОИЯИ Григорий Трубников, которого цитирует пресс-служба Курчатовского института.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на заседании Ученого совета НИЦ "Курчатовский институт". Частью его программы также стала церемония вручения медалей почетных докторов института. В этом году ими стали руководитель лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований Юрий Оганесян и директор Института археологи РАН Николай Макаров.