Форум "Россия - страна возможностей" перенесли

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Организаторы форума "Россия - страна возможностей", который должен был пройти в Москве 25 - 27 июня, перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"

"Во исполнение распоряжений правительства Москвы, в связи с отменой общегородских праздников, в том числе школьных выпускных, и в целях заботы об участниках оргкомитетом форума "Россия - страна возможностей" принято решение о переносе мероприятия до момента стабилизации ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что платформа "Россия -страна возможностей" и Минобрнауки России намерены провести ряд онлайн-мероприятий. В частности, планируется проведение всероссийского студенческого онлайн-выпускного.

"К онлайн-активностям подключились студенты уже более 700 вузов. Призы и подарки для них подготовили проекты платформы "Россия - страна возможностей" - конкурсы "Мастера гостеприимства", "Время карьеры" и "ТопБЛОГ". В дополнение к развлекательным мероприятиям в начале июля для выпускников заработает онлайн-сервис для создания и аудита резюме от нашего проекта "Время карьеры". Ребята смогут получить оценку и рекомендации по улучшению своего портфолио от HR-менеджеров и карьерных консультантов, что очень важно на старте карьеры", - говорится в сообщении.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.