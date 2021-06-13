Меркель заявила, что 2,3 млрд доз вакцин будут распределены среди развивающихся стран

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Порядка 2,3 млрд доз вакцин от коронавируса будут распределены среди развивающихся стран до конца 2022 года. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Великобритании в воскресенье, в заключительный день саммита Группы семи (G7). Трансляцию вели немецкие телеканалы.

"Пандемию можно победить только глобальными усилиями. Путь из пандемии - вакцины. Вчера мы подробно обсудили, что нужно обеспечить доступ [к вакцинам] для всех. Это сигнал, что до конца 2022 года 2,3 млрд доз должны быть распределены среди развивающихся стран", - сказала она.

Также Меркель призвала содействовать работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и укреплять механизм распределения вакцин COVAX. Она сказала, что ФРГ профинансирует 350 млн доз вакцин для бедных стран через этот механизм. Канцлер высказалась за расширение географии производства препаратов от вызываемого коронавирусом заболевания, предложила начать производить вакцины в Африке.