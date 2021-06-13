Архиепископ Бакинский и Азербайджанский похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку

БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин), умерший 10 июня, похоронен в воскресенье на первой Аллее почетного захоронения в Баку. Об этом сообщило агентство АПА.

На траурной церемонии присутствовали посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, главы зарегистрированных в республике религиозных организаций и другие официальные лица.

Архиепископ умер 10 июня. По сообщению на официальном сайте епархии, смерть священнослужителя наступила в результате продолжительной болезни.

Александр Ищеин родился в Ярославле, после окончания школы поступил в Ленинградский химико-фармацевтический институт. Пострижен в монашество в 1975 году, заочно закончил Московскую духовную семинарию. В течение четырех лет был настоятелем Успенского храма Моздока, благочинным православных церквей Северной Осетии. С 1995 года - настоятель кафедрального собора Баку, благочинный православных церквей Азербайджана. В 1998 году избран епископом Бакинским и Прикаспийским. В 2012 году возведен в сан архиепископа Бакинского и Азербайджанского.

Архиепископ активно выступал за мир в Нагорном Карабахе. При его участии были восстановлены разрушенные храмы в городах Азербайджана и построены новые.