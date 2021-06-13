Правительство выделило регионам более 7 млрд рублей на экологию и ликвидацию свалок

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении регионам более 7 млрд рублей на ликвидацию несанкционированных свалок, а также на решение проблем, касающихся загрязнения воздуха. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства РФ.

"На работу, связанную с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, дополнительно направят почти 900 млн рублей. Деньги получат пять регионов России. Это Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области. Кроме того, более 1,3 млрд рублей поступит в Московскую область на софинансирование работ по рекультивации семи мусорных полигонов. В их числе - "Царево", "Слизнево", "Вальцово", "Съяново", "Часцы", "Каурцево", "Парфеново". Такая работа ведется в рамках федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Также более 4,8 млрд рублей кабмин выделяет на снижение выбросов в атмосферу вредных веществ в Забайкальском крае, Кемеровской, Челябинской и Вологодской областях. "В частности, с помощью федерального финансирования в Новокузнецке закупят трамваи и троллейбусы, а также построят сети газоснабжения и подключат к ним частные жилые дома. Обновить парк общественного транспорта за счет более экологичных моделей также планируется в Челябинске, Магнитогорске, Череповце и Чите", - говорится в сообщении.

Финансирование национального проекта "Экология", в который входит устранение проблем, связанных с несанкционированными свалками и загрязнением воздуха, обсуждалось на заседании кабинета министров в четверг.