Омбудсмен заявил, что у вывезенной из женского центра Дагестана нет претензий к силовикам

ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Жительница Чечни, которую забрали из кризисного центра Дагестана правоохранители и вернули родителям, не имеет жалоб и претензий к представителям госорганов. Об этом журналистам в воскресенье сообщил омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что сотрудники полиции в Дагестане приехали в шелтер (кризисный центр) после сообщений, что там может быть находящаяся в федеральном розыске женщина из Чечни. Некоторых из находившихся в центре женщин отвезли в отдел, а на правозащитников, которые не пускали силовиков внутрь, составили административные протоколы. Как сообщил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев, силовики не совершали неправомерных действий, напротив, ими пресечена попытка похищения человека.

"По моему поручению руководитель нашего аппарата встретился с девушкой и ее близкими родственниками. Девушка опровергает страшные слухи и различные сообщения, связанные с ней. Она находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб на состояние здоровья и условия ее проживания она не имеет, также у нее нет жалоб на те или иные официальные государственные органы", - сказал Нухажиев.

По его словам, девушка отмечает, что в кризисном центре в Дагестане она оказалась случайно, попав под влияние подруг.

"В связи с широким резонансом данной истории в СМИ и социальных сетях это дело взято мною на контроль. Буду следить за развитием ситуации. На данный момент многочисленные сообщения о нарушении прав девушки не подтверждаются", - добавил омбудсмен.

В пятницу омбудсмен Дагестана Джамал Алиев обратился в прокуратуру с просьбой проверить публикации в социальных сетях, что полицейские якобы ворвались и силой отвезли женщин из кризисного центра в Махачкале в отдел. В субботу Ленинский районный суд Махачкалы прекратил дела в отношении задержанных женщин из кризисного центра.