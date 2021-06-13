На въезде в Ивановскую область установили посты ДПС из-за ухудшения эпидобстановки

ТАСС, 13 июня. Особые правила на въезд установили в Ивановской области для тех, кто следует по Костромскому, Ярославскому и Московскому направлениям, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Наряды ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлении <…> Причина такого решения оперативного штаба - ухудшение эпидситуации в столице", - говорится в сообщении.

Так, прошедшим полный курс вакцинации гражданам по прибытии в регион не нужно соблюдать самоизоляцию или предоставлять справки. Въехать в регион могут также те, кто имеет отрицательный тест на коронавирус, которой был сделан не ранее, чем за три дня до въезда, или те, кто имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 января 2021 года.

Эти же правила касаются приема и размещения граждан в гостиницах, пансионатах, гостевых домах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, говорится в сообщении официального сообщества Ивановской области "ВКонтакте".

По данным оперативного штаба региона на 13 июня, в Ивановской области с начала пандемии выявлено 37 037 случаев заражения коронавирусом, в том числе 61 - за последние сутки. Выздоровели 35 051 человек, 1 242 пациента умерли.