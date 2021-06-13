YouTube заблокировал ролик депутата Госдумы Слуцкого о дискриминации вакцины "Спутник V"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Администрация видео-хостинга YouTube заблокировала ролик о создании за рубежом барьеров для российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

"Наш предыдущий выпуск о вакцинном занавесе, который пытаются построить Европа и США, вызвал большой отклик у наших зрителей. Но в то же время этот выпуск попал под блокировку YouTube, причем без какого-либо конкретного объяснения, что именно стало для этого причиной", - сообщил парламентарий в начале нового ролика, размещенного в воскресенье на канале "Депутат Слуцкий".

Глава комитета сообщил, что на данное решение была подана апелляция, но в восстановлении ролика было отказано. Однако, так как к ролику поступило много вопросов от подписчиков, на канале в воскресенье появился новый выпуск с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В сообщении от администрации хостинга (есть в распоряжении ТАСС) сказано, что "на YouTube запрещено публиковать контент, в котором содержатся утверждения о вакцинах против COVID-19, противоречащие сведениям местных органов здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения". В пресс-службе комитета по международным делам сообщили ТАСС, что удаленный ролик был проанализирован на предмет нарушений, однако специалистами аппарата комитета они не были обнаружены.