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Пандемия COVID-19

В ЕМА заявили, что смешанное использование вакцин от коронавируса требует изучения

В рамках исследования CombiVacs изучается эффект от введения вакцины консорциума Pfizer - BioNTech тем, кто получил первую дозу препарата, разработанного компанией AstraZeneca

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери считает, что смешанное использование вакцин от коронавируса требует изучения. Такое мнение он выразил в интервью газете La Stampa, которое было опубликовано в воскресенье.

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"Мы не ожидаем проблем в плане безопасности, хотя крупных исследований по этой теме нет, потребуется тщательный контроль", - отметил он. Кавалери также добавил, что необходимы "исследования на практике", чтобы выяснить, будет ли человек лучше защищен, если ему ввести дозы разных вакцин.

В апреле испанский Институт здоровья Карлоса III начал исследование CombiVacs, целью которого стало изучить эффект от введения вакцины консорциума Pfizer - BioNTech тем, кто получил первую дозу препарата, разработанного компанией AstraZeneca. В мае были опубликованы предварительные результаты исследования, согласно которым, смешанное использование данных вакцин безопасно и эффективно.

Римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани также сообщал о намерении проводить исследование использования российской вакцины "Спутник V" вместе с другими препаратами (компаний Pfizer, Moderna, Astrazeneca) в рамках сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

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ИталияПандемия COVID-19
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