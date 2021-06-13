В ЕМА заявили, что смешанное использование вакцин от коронавируса требует изучения

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Глава департамента Европейского агентства лекарственных средств (EMA) по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери считает, что смешанное использование вакцин от коронавируса требует изучения. Такое мнение он выразил в интервью газете La Stampa , которое было опубликовано в воскресенье.

"Мы не ожидаем проблем в плане безопасности, хотя крупных исследований по этой теме нет, потребуется тщательный контроль", - отметил он. Кавалери также добавил, что необходимы "исследования на практике", чтобы выяснить, будет ли человек лучше защищен, если ему ввести дозы разных вакцин.

В апреле испанский Институт здоровья Карлоса III начал исследование CombiVacs, целью которого стало изучить эффект от введения вакцины консорциума Pfizer - BioNTech тем, кто получил первую дозу препарата, разработанного компанией AstraZeneca. В мае были опубликованы предварительные результаты исследования, согласно которым, смешанное использование данных вакцин безопасно и эффективно.

Римский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани также сообщал о намерении проводить исследование использования российской вакцины "Спутник V" вместе с другими препаратами (компаний Pfizer, Moderna, Astrazeneca) в рамках сотрудничества с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.