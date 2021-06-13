В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Количество смертей от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 за минувшие сутки в Омане составило 24, став, таким образом, антирекордом в стране с начала пандемии. Соответствующие статистические данные по ковиду опубликованы в воскресенье на странице Минздрава султаната.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в государстве с населением 4,9 млн человек за сутки составило 1 482. Общее число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии достигло 234 634.

В настоящий момент число активных случаев заражения в Омане превышает 21 тыс. В последний раз такая высокая цифра, как напоминает газета Times of Oman, наблюдалась в стране 23 июля 2020 года. Помимо этого, с начала июня в султанате резко увеличилось число пациентов, находящихся в стационаре, - на 46%. Количество умерших от последствий COVID-19 с начала пандемии достигло 2 513.

В Омане продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. По последним данным, жителям страны введено уже более 400 тыс. доз препаратов. До конца нынешнего года власти планируют осуществить вакцинацию 3,2 млн человек.

В 2020 году разрешение на использование в султанате получили вакцина производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарат компании британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре в Оман поступили первые партии вакцины Pfizer и BioNTech, а 3 апреля Минздрав информировал о прибытии в страну первой партии препарата AstraZeneca.