{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Омане зарегистрировали антирекорд по количеству смертей за сутки от COVID-19

В стране умерли 24 человека

КАИР, 13 июня. /ТАСС/. Количество смертей от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 за минувшие сутки в Омане составило 24, став, таким образом, антирекордом в стране с начала пандемии. Соответствующие статистические данные по ковиду опубликованы в воскресенье на странице Минздрава султаната.

Количество новых случаев заражения коронавирусом в государстве с населением 4,9 млн человек за сутки составило 1 482. Общее число случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии достигло 234 634.

В настоящий момент число активных случаев заражения в Омане превышает 21 тыс. В последний раз такая высокая цифра, как напоминает газета Times of Oman, наблюдалась в стране 23 июля 2020 года. Помимо этого, с начала июня в султанате резко увеличилось число пациентов, находящихся в стационаре, - на 46%. Количество умерших от последствий COVID-19 с начала пандемии достигло 2 513.

В Омане продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. По последним данным, жителям страны введено уже более 400 тыс. доз препаратов. До конца нынешнего года власти планируют осуществить вакцинацию 3,2 млн человек.

В 2020 году разрешение на использование в султанате получили вакцина производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также препарат компании британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре в Оман поступили первые партии вакцины Pfizer и BioNTech, а 3 апреля Минздрав информировал о прибытии в страну первой партии препарата AstraZeneca.

Теги
ОманПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Петербурге усилят контроль за сферой услуг из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор города Александр Беглов заявил о росте заболеваемости
Читать полностью