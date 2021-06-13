СМИ: "Спутник V" будет доступен в Нью-Дели с 15 июня

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" может стать доступной для жителей Национального столичного округа Дели на следующей неделе. Как сообщает в воскресенье сайт газеты The Indian Express , планируется, что вакцинация российским препаратом начнется с 15 июня.

По этой информации, "Спутник V" поступит в столичную клинику Indraprastha Apollo Hospital. Представитель клиники сообщил изданию, что предварительно вакцина будет доставлена в понедельник вечером.

Согласно данным клиники, стоимость одной дозы такой вакцины составит 1 145 рупий ($15,6). Для сравнения, цена дозы вакцины Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech составляет 1 410 рупий ($19,2 доллара). В Индии с 21 мая начинается бесплатное прививание всех граждан, достигших 18 лет. Но те, кто не хочет ждать очереди на прививку, могут вакцинироваться в частной клинике за плату.

Местная фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories (DRL) в феврале подала заявку на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии. Применение российского препарата началось в этой стране 14 мая. Первую прививку сделал в Хайдарабаде представитель руководства компании Dr. Reddy's Laboratories Дипак Сапра.

Пока разрешение на прививки в Индии получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, а также Covaxin и "Спутник V".