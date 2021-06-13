В Петербурге усилят контроль за сферой услуг из-за ситуации с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил предприятия сферы услуг об усилении контроля за их работой вплоть до приостановки деятельности в случае несоблюдения противоэпидемических мер. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора.

"Правительство Санкт Петербурга будет вынуждено усилить меры контроля за работой сферы услуг, вплоть до остановки работы предприятий в установленном порядке", - подчеркнул глава города, чьи слова приводит пресс-служба.

Беглов напомнил о продлении режима повышенной готовности до 12 июля 2021 года, а также отметил рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. По словам губернатора города, те ограничения, которые могут быть введены, будут "соответствовать реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам".

Беглов также распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан, сообщили журналистам в пресс-службе.

На встрече с губернатором в воскресенье руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что проведенные ведомством проверки баров, ресторанов и торговых центров зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей Евро-2020. Глава города подчеркнул, что наполняемость стадиона "Санкт-Петербург" и организованных фан-зон осуществляется в строгом соответствии с параметрами, согласованными с УЕФА и Оргкомитетом турнира. Однако ограничение численности зрителей и участников, по словам Беглова, "не даст задуманного результата, если использовать защитные маски только на входе, и пренебрегать ими во время мероприятия".

Ранее введенные ограничения по коронавирусу в Петербурге были продлены по 12 июля. Использование перчаток в магазинах, на транспорте и в общественных местах было отменено в Санкт-Петербурге в середине апреля, при этом масочный режим в городе сохраняется.

О Евро-2020

Чемпионат Европы проходит в 11 городах и завершится 11 июля. Игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Санкт-Петербург среди городов, принимающих встречи чемпионата Европы, оказался вторым по количеству матчей. В городе пройдут семь игр.