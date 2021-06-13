В братском захоронении под Тулой нашли останки 29 красноармейцев

ТАСС, 13 июня. Поисковики обнаружили останки 29 красноармейцев, в том числе одного офицера, погибших в 1942 году около деревни Маршуково в Тульской области. Об этом по итогам экспедиции рассказал ТАСС в воскресенье руководитель поискового отряда Михаил Булдаков.

"Мы дорабатываем деревню Маршуково, во время вахты "Тульский рубеж", которая началась в мае. Сейчас уже окончательно можно озвучить число - останки 29 бойцов найдены", - сообщил Булдаков.

По его словам, в воскресенье были подняты последние оставшиеся в братском захоронении останки двух красноармейцев, из которых один - офицер. Как сообщалось ранее, на месте раскопок, по данным на 8 июня, были обнаружены останки 15 бойцов, погибших в 1942 году. По ряду признаков поисковики предположили, что количество погребенных может быть больше. Место захоронения установлено по материалам архива Министерства обороны РФ.

Исследования на территории Белевского района проводятся в рамках разведывательно-поисковой экспедиции "Тульский рубеж", которая организована при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда "Союз поисковых отрядов" и ДОСААФ России.

Город Белев и Белевский район оказались оккупированы немецко-фашистскими захватчиками в конце октября 1941 года. Оккупация Белева длилась 68 суток, полностью территория была освобождена к середине июля 1943 года. В районе расположено более пятидесяти братских и одиночных могил советских воинов.