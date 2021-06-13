Лидеры G7 приняли декларацию по борьбе с новыми пандемиями

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) приняли Декларацию Карбис-Бэй о здоровье, в которой пообещали совместно работать над предотвращением новых разрушительных пандемий в будущем. Полный текст документа был опубликован в воскресенье по итогам саммита "семерки", который прошел в английском графстве Корнуолл.

Декларация получила название в честь одноименного городка, где прошел форум руководителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. В обсуждениях документа также приняли участие лидеры Австралии, Индии, Республики Корея и ЮАР, приглашенные на саммит в качестве гостей.

Одобренный документ включает в себя меры по борьбе с новыми пандемиями, подобными нынешнему распространению коронавируса. Ключевым положением декларации стало обещание лидеров стран G7 по сокращению времени на создание вакцин от новых инфекционных заболеваний, включая их разработку и лицензирование, до 100 дней.

"Мы будем работать вместе, чтобы инвестировать в инновации сейчас с целью создания безопасных и эффективных вакцин, методов лечения и диагностики, которые будут доступны в течение 100 дней после объявления чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", - заявили руководители стран G7 в декларации. Как оговаривалось ранее, участники встречи исходили из того, что первые 100 дней с момента выявления эпидемической угрозы имеют решающее значение для того, чтобы изменить ее курс и избежать превращения ситуации в пандемию.

С целью выявлять и эффективнее реагировать на возможные пандемии лидеры стран "семерки" и гости саммита пообещали совместно работать над расширением возможностей секвенирования генома и усилением глобальной системы здравоохранения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ее центре.

Консультативную роль в обсуждении мер по борьбе с пандемиями выполнили эксперты проекта государственно-частного партнерства по предотвращению пандемий. Он был запущен правительством Великобритании в апреле. В дискуссиях приняла участие и Мелинда Гейтс, представлявшая благотворительный фонд, основанный вместе с ее бывшим супругом Биллом Гейтсом.

Великобритания против коронавируса

В прошлом году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил международный план действий по предотвращению новых пандемий, положения которого стали основной для дискуссий по принятию Декларации Карбис-Бэй о здоровье. План властей Великобритании, которая председательствовала в этом году в объединении, был разработан совместно с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, а также британской благотворительной организацией Wellcome Trust. Стратегия состоит из пяти пунктов, направленных на повышение готовности международных организаций и отдельных стран к вспышкам опасных заболеваний. Она предполагает создание по всему миру сети центров изучения зоонозов - встречающихся среди животных инфекционных заболеваний, которые с течением времени могут стать опасны и для человека.