Музыкант Владимир Кузьмин сообщил о госпитализации из-за коронавируса

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Музыкант Владимир Кузьмин, ранее привившийся от коронавируса, госпитализирован с инфекцией. Об этом артист в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Instagram .

Что известно о российских вакцинах

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"Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно", - написал Кузьмин.

Ранее о своей госпитализации из-за коронавируса сообщил народный артист Александр Буйнов. По словам певца, он также прошел вакцинацию от инфекции.

Владимир Кузьмин - народный артист РФ (2001), один из основателей музыкальной группы "Карнавал", лидер музыкальной группы "Динамик".