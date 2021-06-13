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Пандемия COVID-19

Музыкант Владимир Кузьмин сообщил о госпитализации из-за коронавируса

Ранее артист вакцинировался. Кузьмин рассказал, что по словам врачей, "болезнь должна протекать спокойно"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Музыкант Владимир Кузьмин, ранее привившийся от коронавируса, госпитализирован с инфекцией. Об этом артист в воскресенье сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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"Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно", - написал Кузьмин.

Ранее о своей госпитализации из-за коронавируса сообщил народный артист Александр Буйнов. По словам певца, он также прошел вакцинацию от инфекции.

Владимир Кузьмин - народный артист РФ (2001), один из основателей музыкальной группы "Карнавал", лидер музыкальной группы "Динамик".

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РоссияПандемия COVID-19
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