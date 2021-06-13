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Пандемия COVID-19
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В Москве проверят соблюдение запрета на работу кафе и баров после 23:00

Проверки также пройдут в фудкортах и детских комнатах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московские предприятия общественного питания и развлекательные заведения, которые с 13 по 20 июня не должны обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00, проверят на соблюдение указа мэра и антикоронавирусных мер. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

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"В эти "длинные выходные" мы вынуждены ограничить работу развлекательных заведений в ночное время. Сотрудники полиции, Роспотребнадзора, департамента и ОАТИ проведут рейды на предмет соблюдения барами, клубами, караоке, ресторанами запрета на работу с 23:00 до 06:00" , - сказал Немерюк, уточнив, что штрафы за нарушение санитарных мер в столице продолжают действовать.

В Москве также проверят соблюдение торговыми центрами требования закрыть фудкорты и детские комнаты.

"Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проведут проверки на предмет соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе закрыты ли своевременно фудкорты и детские комнаты. <…> Контроль будет усилен, будем разъяснять коллегам, что необходимо делать для обеспечения эпидбезопасности посетителей и сотрудников", - сказал Немерюк.

Ранее сообщалось, что при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологических требований, в соответствии с пунктами 6.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предусмотрены штрафы для заведений на сумму до 1 млн рублей или приостановление деятельности по решению суда.

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РоссияПандемия COVID-19
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