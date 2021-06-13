Власти Подмосковья рекомендуют организациям давать скидки и подарки вакцинировавшимся

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рекомендуют региональным организациям и индивидуальным предпринимателям поощрять клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства в воскресенье.

"Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям <...> проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.