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Власти Подмосковья рекомендуют организациям давать скидки и подарки вакцинировавшимся

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Московской области рекомендуют региональным организациям и индивидуальным предпринимателям поощрять клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья опубликовано на портале регионального правительства в воскресенье.

"Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям <...> проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

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