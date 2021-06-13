ВШЭ проведет приемную кампанию в онлайн-режиме

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в связи с пандемией намерен провести приемную кампанию в онлайн-режиме, сообщается на сайте вуза в воскресенье.

"Приемная кампания начнется по плану в онлайн-режиме с 18 июня", - говорится в сообщении. Отмечается, за три недели число инфицированных коронавирусом в вузе выросло со 125 до 252 человек, в связи с этим в ВШЭ вводится ряд ограничений. Все занятия и экзамены могут быть по решению деканов факультетов при необходимости переведены в онлайн. При этом церемонии вручения дипломов, запланированные на следующую неделю, будут перенесены, далее решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в Москве.

Вводится режим ограниченного доступа в общежития вуза, работникам университета рекомендовано максимально вернуться на дистанционный режим работы. Отмечено, что библиотеки, столовые, спортзалы продолжат работу в обычном режиме. Вакцинация от коронавирусной инфекции, запланированная на 15, 17, 18 и 21 июня, состоится.

Ряд столичных вузов изменил формат работы из введения в Москве нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно в связи с ростом коронавирусной заболеваемости. Ранее в субботу ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ, который переводит летнюю сессию в вузе в дистанционный формат. Другим приказом в МГУ вводятся нерабочие дни с 14 по 19 июня включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в мае заявлял, что у абитуриентов будет четыре варианта для подачи документов в университеты: очно, по почте, используя информационные системы вуза или суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Прием документов учебные заведения должны начать не позднее 20 июня.