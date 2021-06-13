В Москве 13-20 июня запретили пользоваться детскими площадками в парках

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Москвичам, которые нарушат действующий с 13 по 20 июня запрет на использование объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок будет выписан штраф в размере до 4 тыс. рублей, сообщил ТАСС в воскресенье начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

"За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тыс. рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19", - сказал Данчиков.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу объявил в столице дни с 15 по 19 июня нерабочими в связи с подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Длинные выходные" продлятся в общей сложности девять дней - с 12 по 20 июня, и в этот период в городе будут действовать дополнительные ограничения.

Так, с 13 по 20 июня не будут работать "объекты отдыха и развлечений" в городских парках и на природных территориях. Это коснется аттракционов, пунктов проката, детских и спортивных площадок и так далее. Ограничение касается 141 территории общегородского значения, указанных в приложении к указу мэра Москвы №29-УМ от 12 июня. В их числе ВДНХ, Парк Горького, парки "Сокольники", "Фили" и др.