Байден: G7 будет передавать вакцины от COVID-19 нуждающимся, пока сохраняется потребность

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Группа семи (G7) промышленно развитых держав будет предоставлять вакцины от нового коронавируса нуждающимся странам до тех пор, пока сохраняется данная потребность. С таким обещанием выступил в воскресенье на пресс-конференции по завершении саммита G7, который состоялся в английском курортном городке Карбис-Бэй, президент США Джо Байден.

Он сообщил, что лишь Соединенные Штаты рассчитывают передать нуждающимся странам еще 1 млрд доз вакцин от нового коронавируса в 2022-2023 годах. "Считаю, есть возможность, что в 2022 году - начале 2023 года мы будем в состоянии передать еще 1 млрд [доз вакцин от ковида]. Мы (Соединенные Штаты)", - заявил президент. При этом он напомнил, что несколькими днями ранее Вашингтон объявил о намерении поставить 500 млн доз таких препаратов в 2021-2022 годах 92 государствам, в первую очередь с низким уровнем доходов.

Байден также признал, что на вакцинацию населения всего земного шара и преодоление пандемии, вызванной новым коронавирусом, может понадобиться больше времени, чем до начала следующего года. "На это может потребоваться чуть больше времени в масштабах всей планеты", - сказал американский лидер, когда ему напомнили, что, согласно выводам специалистов Всемирной организации здравоохранения, нуждающимся требуется 11 млрд доз вакцин. Между тем лидеры "Большой семерки" на нынешнем саммите взяли на себя обязательство передать нуждающимся странам только 1 млрд доз вакцин в течение следующего года.

Как в связи с этим заверил Байден, "среди всех" участников G7 "есть консенсус, что это не конец" таких усилий. "Мы будем этим заниматься, пока нам не удастся предоставить [вакцины] для нужд всего мира", - утверждал глава Белого дома. По его словам, такие шаги необходимы "не только с моральной точки зрения", но и в плане обеспечения безопасности самих стран "семерки" и мира в целом. "Думаю, это будет постоянный проект на долгое время. Будут ведь и другие пандемии. Мы, опять-таки, создаем систему, позволяющую выявлять [распространение опасных инфекций], пока это не выходит из-под контроля <...>", - отметил Байден.

Кроме того, он пояснил, что непосредственно вакцинация - это "колоссальные усилия в плане логистики". Поэтому G7 собирается еще и помочь нуждающимся странам создать и нарастить собственные мощности по производству вакцин от нового коронавируса, добавил президент США.