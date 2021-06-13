В ЮАР изымают 2 млн доз вакцины от коронавируса из-за возможного загрязнения

ПРЕТОРИЯ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики приняли решение изъять из обращения и не применять 2 млн доз вакцины от коронавируса фармгруппы Johnson & Johnson, произведенных на заводе в ЮАР из материалов, которые были получены из США и могли быть загрязнены на заводе в Балтиморе. Об этом сообщила в воскресенье местная радиостанция SABC со ссылкой на исполняющую обязанности министра здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане.

"Затронуты [загрязнением] 2 млн доз, - заявила она. - Все они находятся в ЮАР на складе в городе Гкеберха (бывший Порт-Элизабет)". Министр не уточнила, что именно произойдет с указанной партией вакцины.

Все 2 млн доз препарата Johnson & Johnson были произведены на расположенном в Гкеберхе заводе местной фармацевтической компании Aspen, которая имеет лицензию на производство данного средства. Необходимые ингредиенты для вакцины поступают на завод в том числе из Соединенных Штатов. Радиостанция отмечает, что власти США на днях забраковали 60 млн доз вакцины Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения на фабрике в Балтиморе.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в ЮАР 17 февраля с использованием препарата Johnson & Johnson. С 17 мая в стране также стали применять вакцину Pfizer. В ЮАР уже сделано 1,77 млн прививок от COVID-19, полный курс вакцинации прошли 481 тыс. человек - 0,8% населения страны. В минувшей четверг медицинские власти объявили, что в ЮАР началась третья волна эпидемии коронавируса. Всего в ЮАР выявлено 1 704 058 заразившихся коронавирусом, умерли 57 180 человек. По этим показателям страна занимает первое место в Африке.