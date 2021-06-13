Власти Алжира отозвали аккредитацию канала France 24

РАБАТ, 13 июня. /ТАСС/. Министерство связи Алжира в воскресенье приняло решение отозвать аккредитацию, предоставленную ранее представительству французского новостного телеканала France 24 в стране. Об этом объявил глава ведомства, официальный представитель алжирского правительства Аммар Бельхимер.

По его словам, отзыв аккредитации мотивирован "явной и неоднократной враждебностью по отношению к Алжиру и его институтам, несоблюдением правил профессиональной этики, дезинформацией и манипуляциями, а также доказанной агрессивностью по отношению к Алжиру".

Ранее 13 марта министерство связи вынесло последнее предупреждение каналу France 24 перед окончательным лишением аккредитации за его "вопиющую предвзятость" при освещении маршей оппозиции в стране.

В Алжире с начала 2019 года проходят уличные манифестации, участники которых добиваются реализации коренных реформ и смены правящей элиты.