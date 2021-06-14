Петербург усиливает меры безопасности из-за коронавируса с 17 июня

"С 17 июня запрещается (временно приостанавливается) работа фуд-кортов и фуд-плейсов, за исключением расположенных на вокзалах, в аэропортах, автозаправочных станций, а также оказания услуг общественного питания с использованием службы доставки; работа ресторанов с 02:00 до 06:00, за исключением обслуживания навынос, в номера гостиниц, доставки на дом, а также производственных столовых", - говорится в сообщении. В заведениях общепита запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и работа детских комнат.

Кроме того, в городе запретили проведение любых массовых мероприятий в помещениях и на улице с числом зрителей свыше 3 тыс. человек. При этом все обязаны использовать маски, в том числе участники мероприятий на открытом воздухе. Постановление вновь ужесточает и требования к заполняемости залов в кинотеатрах. С 17 июня вновь разрешается пускать на сеанс не 75, а 50% зрителей от общего количества, помещающегося в зал.

Также власти рекомендуют организациям города минимизировать нахождение сотрудников на рабочих местах.

"Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо актуализировать сведения, ранее направленные в отношении работников, переведенных на дистанционный режим, - сказано в сообщении. - Необходимо минимизировать их очное присутствие на рабочих местах. Всем организациям рекомендовано усилить дезинфекцию контактных поверхностей".

В случае невыполнения организациями и индивидуальными предпринимателями ранее установленных требований, выданный уникальный QR-код, (необходимый для продолжения работы и предъявления проверяющим), будет аннулирован, подчеркнули в Смольном.

О ситуации с коронавирусом

По последним данным, в Петербурге выявили 450 730 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 420 356 человек, умерли 14 898. За последние сутки в городе выявили 862 случая заражения.