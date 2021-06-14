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Пандемия COVID-19
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Гинцбург заявил, что в России циркулирует множество собственных штаммов коронавируса

Ученые изучают свойства этих вирусов, добавил директор Центра им. Гамалеи
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Михаил Джапаридзе/ТАСC
Описание
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мониторинг штаммов коронавируса, созданный в России, выявил циркуляцию в стране множества собственных измененных вариантов инфекции, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"У нас функционирует система мониторинга штаммов, созданная правительством на базе нескольких научных центров. Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских", - сообщил он.

Гинцбург также добавил, что ученые изучают свойства этих вирусов.

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, но необходимо отслеживать все изменения.

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