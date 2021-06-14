Гинцбург заявил, что в России циркулирует множество собственных штаммов коронавируса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мониторинг штаммов коронавируса, созданный в России, выявил циркуляцию в стране множества собственных измененных вариантов инфекции, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"У нас функционирует система мониторинга штаммов, созданная правительством на базе нескольких научных центров. Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских", - сообщил он.

Гинцбург также добавил, что ученые изучают свойства этих вирусов.

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, но необходимо отслеживать все изменения.