В Колумбии зафиксировали наибольшее суточное число смертей пациентов с коронавирусом

БОГОТА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии сообщило в воскресенье о смерти 586 пациентов с коронавирусом, что стало самым высоким для страны показателем суточной смертности. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне - 577 случаев.

"13 июня мы подтвердили выздоровление 20 539 пациентов, 28 519 новых случаев заражения и 586 летальных исходов в Колумбии. В итоге число выздоровевших достигло 3 477 656, пациентов с коронавирусом - 3 753 224, умерших - 95 778", - отмечается в сообщении, размещенном на странице министерства в Twitter.

В Боготе с начала эпидемии зафиксировано 1 088 074 случая инфицирования.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Колумбии 6 марта 2020 года. 17 марта прошлого года президент Иван Дуке из-за пандемии объявил в республике режим чрезвычайного положения на 30 суток. Позже власти ввели общенациональный карантин с 24 марта по 13 апреля, затем его неоднократно продлевали. С 1 сентября в стране действует режим выборочной изоляции.