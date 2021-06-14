Российские вакцины от COVID-19 прошли испытания по оценке влияния на потомство

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Негативных последствий не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора в понедельник.

"Нет никаких доказательств, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на фертильность у женщин или мужчин. Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после вакцинации от коронавируса не нужно избегать беременности.

Также в Роспотребнадзоре пояснили, что ни одна из вакцин против COVID-19 не влияет на ДНК человека и не взаимодействует с ней. "Вакцины знакомят иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса, они их запоминают и начинают вырабатывать антитела, направленные на защиту от вируса", - сообщается на сайте.