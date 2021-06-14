В Роспотребнадзоре обработали более 53 тыс. вопросов граждан о клещевом энцефалите

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора обработали более 53 тыс. вопросов россиян, поступивших на горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита. Больше всего обращений поступило из Краснодарского края, Свердловской и Астраханской областей, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"В рамках тематического консультирования специалисты Роспотребнадзора обработали более 53 тысяч вопросов граждан. Наибольшее количество консультаций проведено в Краснодарском крае (8 776), Свердловской области (4 103), Астраханской области (3 364), Кемеровской области (3 038), Республике Крым (2 126), Пермском крае (1 881), Ленинградской области (1 771)", - говорится в сообщении.

Больше всего вопросов россияне задали о действиях при присасывании клеща (8 385 обращений, 15,8% от общего числа поступивших). Также граждан интересовали подробности обращения за медицинской помощью в случае, если клещ оказался положительным на клещевой энцефалит (5 795 вопросов, 10,9%), и индивидуальная неспецифическая профилактика (5 765 вопросов, 10,9%).

В числе популярных в ведомстве отметили еще вопросы об иммунизации против клещевого энцефалита, обращения по теме клиники и лабораторной диагностики, получение медицинской помощи при этой болезни. Кроме того, россиян интересовали акарицидные обработки территорий, количество и график работы лабораторий, исследующих клещей, эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту в России и мире, вакцины против этой инфекции. За время проведения горячей линии поступило 23 жалобы, сообщили в ведомстве.

"Итоги проведенной работы указывают на то, что тема профилактики клещевого энцефалита является актуальной и востребованной населением, и подчеркивают важность и необходимость проведения подобных горячих линий на регулярной основе", - пояснили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор провел горячую линию по вопросам профилактики клещевого энцефалита с 17 по 29 мая.