Глава Минздрава ФРГ допустил постепенную отмену обязательного масочного режима

БЕРЛИН, 14 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан считает возможной постепенную отмену обязательного ношения защитных масок ввиду улучшения в стране эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Такое мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью медиагруппе Funke .

"При снижении [показателей] заболеваемости мы должны действовать поэтапно: в качестве первого шага в принципе может быть отменено обязательное ношение масок на открытом воздухе", - отметил Шпан. При этом он уточнил, что в регионах с очень низкими показателями инфицирования коронавирусом и высоким уровнем вакцинации от данного требования можно будет постепенно отказаться и в закрытых помещениях. Однако "в случае сомнений", по мнению министра, следует продолжать носить защитную маску.

"В качестве рекомендации в любом случае остается простое правило: если сомневаетесь, наденьте маску - особенно во время путешествий и при встречах в закрытых помещениях. Безопасность будет обеспечена только в том случае, если все присутствующие либо вакцинированы, либо регулярно проходят тестирование", - заключил Шпан.

В настоящее время в Германии действуют ограничительные меры, но не такие жесткие, как зимой. Открыты школы и детские сады, в некоторых землях работают музеи и галереи. Многие регионы приступают к смягчению ограничений. Прирост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране сокращается на протяжении нескольких недель.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ), число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 549. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 3 715 518 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 10 пациентов. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 89 844. Сейчас на 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходится 16,6 случаев заражения, что является минимумом за последние восемь месяцев.