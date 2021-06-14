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Гинцбург: медленный темп вакцинации может привести к появлению новых штаммов коронавируса

Заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов ранее сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Медленный темп вакцинации от ковида может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - заявил ученый.

Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, но необходимо отслеживать все изменения.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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