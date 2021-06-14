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Полиция Гонконга задержала более 180 человек в ходе антинаркотической операции

Среди них 17 школьников и студентов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июня. /ТАСС/. Полиция Гонконга задержала 184 человека в ходе длившейся две недели масштабной антинаркотической операции по всему городу. Среди них 17 школьников и студентов, сообщил в понедельник новостной портал Dimsum Daily.

В ходе серии рейдов сотрудники правоохранительных органов раскрыли 153 дела, связанных с производством, распространением и хранением наркотических средств. В общей сложности было конфисковано более 223 кг различных наркотиков, стоимость которых по ценам черного рынка оценивается в 51,2 млн гонконгского доллара ($6,6 млн).

В частности, полицейские накрыли несколько нелегальных плантаций по выращиванию марихуаны и подпольный цех расфасовки кокаина. Следствие полагает, что большая часть наркотиков предназначалась для распространения внутри Гонконга.

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