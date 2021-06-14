Эксперты назвали самую популярную у россиян страну для летнего отдыха в 2021 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Лидером среди зарубежных стран, куда россияне намерены отправиться на летний отдых, в 2021 году оказался Кипр. Средняя стоимость одной покупки в этой стране в этом году находится на уровне 4 840 рублей, говорится в имеющимся в распоряжении ТАСС исследовании банка "Русский стандарт" (основано на данных консьерж-компании кредитной организации - RS TLS).

"Лидером по бронированию летних туров стал Кипр, где теплое Средиземное море и красивые пейзажи привлекают все больше туристов. Аналитики банка "Русский стандарт посчитали, что в 2021 году [с начала года] средний чек покупок по картам в этой стране составил 4 840 рублей", - отмечается в исследовании.

Кроме того, среди лидеров по спросу среди заграничных направлений оказались Греция, Мальдивы и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в частности, Дубай. Такое распределение вполне объяснимо с учетом большинства закрытых направлений для туристических поездок, указывают аналитики банка.

"В России значительным спросом пользуются туры на море, среди которых лидирует Крым. Средний чек [с начала 2021 года] одной покупки на популярных курортах полуострова в этом году составил 1 396 руб. Он немного опередил такие туристические направления нашей страны как Геленджик и Сочи, откуда туристы часто отправляются в поездку по Абхазии. В Геленджике средний чек одной траты по картам составляет 1 074 рублей, а в традиционно более дорогом Сочи - 1 605 рублей", - говорится в исследовании.

Кроме того, аналитики отметили заметный рост спроса, особенно по сравнению с прошлым годом, на поездки в Санкт-Петербург. Средний чек одной покупки в Северной столице в этом году оказался на уровне 1 509 рублей.

В рамках исследования была изучена динамика продаж туристических путевок, бронирования отелей, авиа- и железнодорожных билетов среди клиентов консьерж-компании RS TLS банка "Русский стандарт" на летний сезон 2021 года. А также изучена статистика по средним чекам покупок по картам банка в указанных местах за январь - май 2021 года.