Минобрнауки рекомендует подведомственным вузам в Москве перейти на удаленку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало подведомственным вузам в Москве перейти на дистанционный формат обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки.

"Минобрнауки рекомендует подведомственным образовательным организациям высшего образования, расположенным в Москве, при наличии соответствующих технических возможностей перейти на дистанционный формат обучения. В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно, вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в связи с тем, что дни с 15 по 19 июня в Москве объявлены нерабочими, Минобрнауки России в ближайшее время будет выпущен приказ с рекомендациями об организации обучения в подведомственных министерству вузах с учетом рисков распространения новой коронавирусной инфекции. В министерстве добавили, что в период острых фаз распространения COVID-19 вузы функционируют в рамках нормативных документов, принимаемых в каждом конкретном регионе, а также неукоснительно следуют требованиям Роспотребнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочие дни с 15 по 19 июня включительно в связи с подъемом коронавирусной заболеваемости.