Названа дата выпуска игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC Game World анонсировала выпуск компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 - релиз состоится 28 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении разработчиков игры.

Также GSC Game World представила геймплейный трейлер и подзаголовок шутера - Heart of Chernobyl.

Предзаказ базовой версии уже доступен доступны в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, говорится в официальном сообществе игры во "ВКонтакте". Она обойдется геймерам в 2499 рублей. Улучшенные версии Deluxe Edition и Ultimate Edition будут стоить 3199 и 4449 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в основу игры легли события на АЭС в Чернобыле. Первая часть вышла в 2007 году. Позднее разработчики создали сиквел "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти" и приквел "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо".