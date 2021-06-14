В Бурятии возобновили летнюю чартерную программу для туристов, желающих посетить Байкал

УЛАН-УДЭ, 14 июня. /ТАСС/. Летние чартерные туры возобновили в Бурятии, за лето на восточном берегу озера Байкал побывают более 2 тыс. туристов из разных регионов России. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского Минтуризма.

"Аэропорт Байкал принял чартерный рейс из Москвы с первыми участниками летней чартерной программы 2021 года <…> В этом сезоне, который продлится до 23 сентября, в Бурятию тринадцатью чартерными рейсами из Москвы прилетят более 2 тыс. туристов. Планируется принимать по одному рейсу в каждые девять дней", - сообщили в министерстве.

Летняя чартерная программа для туристов, желающих побывать на Байкале в Бурятии, была запущена в 2020 году федеральным туроператором TUI Россия при поддержке Ростуризма, правительства Бурятии и "Уральских авиалиний". Благодаря ей за три месяца в регионе побывали около 1,5 тыс. россиян. В феврале 2021 года стартовала зимняя чартерная программа в Бурятию из Москвы и Екатеринбурга, она продлилась до конца марта, с традициями народов Бурятии познакомились и увидели зимний Байкал более 1,7 тыс. туристов.

Как рассказала ТАСС начальник отдела развития туризма и рекреации ФГБУ "Заповедное Подлеморье" Елена Вокина, количество гостей, побывавших в Забайкальском национальном парке в Бурятии в зимний сезон 2021 года, выросло по сравнению с прошлогодним сезоном более чем в два раза, с 5 тыс. до 11 тыс. человек, в том числе за счет туристов, побывавших в республике по чартерной программе. "Люди приезжали, чтобы увидеть лед Байкала, гроты, Чивыркуйский залив, бухту Змеевую. Много было людей, которые пробовали себя в любительской зимней рыбалке", - сказала Вокина. Летний сезон на восточном берегу Байкала, на территории Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника, обещает быть насыщенным, экологи "Заповедного Подлеморья" даже провели перед летним сезоном обучающие курсы для экскурсоводов, работающих с туристами.

"Чартерная программа - это гарантированный поток туристов в республику, что в условиях сложной эпидемиологической ситуации очень важно для туристической отрасли Бурятии, - пояснили в Минтуризма Бурятии. - Базовые программы летних туров включают в себя отдых на Байкале с возможностью увидеть лежбище байкальских нерп, остров Ольхон, термальные источники. Также это экскурсии по Улан-Удэ, посещение Иволгинского дацана - центра традиционного буддизма в России, дополнительно - посещение нефритовой фабрики, музеев, тибетского центра здоровья с рекомендациями врача-тибетолога, шаманского центра "Тэнгэри" и старообрядческих деревень".

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн (в 2019 году) до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. На реализацию нового нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд - из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.