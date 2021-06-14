Коэффициент распространения коронавируса в России снизился впервые более чем за неделю

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник впервые более чем за неделю снизился и составил 1,31, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В Москве показатель также отступил от максимума и уменьшился с 1,8 до 1,63. Это произошло на фоне того, что впервые за несколько дней число выявленных в стране и столице случаев заражения снизилось.

По-прежнему только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся показатель держится ниже единицы - в Самарской области, где он вырос до 0,95.

В Ростовской области и Санкт-Петербурге индикатор остался на отметке 1,01, а в Иркутской и Нижегородской областях - на уровне 1,03 и 1,1 соответственно. В Воронежской области коэффициент увеличился до 1,13, в Красноярском крае - до 1,14, в Подмосковье - до 1,18 (максимум с 22 марта), а в Свердловской области - до 1,21 (максимум с 1 июля 2020 года).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.